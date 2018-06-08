Число погибших и пострадавших в стычках на границе Газы увеличилось - ОБНОВЛЕНО - 2

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Число погибших палестинцев увеличилось до 4-х человек в результате стычек жителей блокированного сектора Газа с израильскими военными и полицией в приграничных районах анклава с еврейским государством. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в результате конфликта еще более 600 человек пострадали.

Согласно данным, израильские солдаты застрелили 15-летнего подростка восточнее населенного пункта Хан-Юнис на юге сектора. В том же районе скончался еще один молодой араб от ранений, полученных в ходе стычек с полицией. Еще двое погибли на востоке Джабалии и в восточном пригороде административного центра сектора, города Газа.

*** 20:08

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Двое палестинцев погибли, свыше 500 получили ранения в столкновениях с израильскими войсками вдоль границ сектора Газа.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил пресс-секретарь местного минздрава Ашраф аль-Кидра.

"Сегодня есть двое погибших, еще 514 человек пострадали в столкновениях на восточной границе", - сказал он.

***19:31

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Около 100 палестинцев пострадали в очередных столкновениях с израильскими военными вдоль границ сектора Газа.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил официальный представитель местного министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра.

"Сто палестинцев получили различные ранения, большинство в результате применения газа, в столкновениях на восточных границах анклава", - сказал он.

Протесты под общим названием "Великий марш возвращения" продолжаются 11 недель подряд, хотя сейчас их масштабы заметно скромнее, чем были раньше.