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Число погибших граждан РФ на Ближнем Востоке возросло до 20 человек

Число погибших граждан РФ на Ближнем Востоке возросло до 20 человек Число погибших после эскалации из-за ситуации на Ближнем Востоке граждан России возросло до 20, еще 7 человек пропали без вести.
Другие страны
20 октября 2023 г. 16:58
Число погибших граждан РФ на Ближнем Востоке возросло до 20 человек

Число погибших после эскалации из-за ситуации на Ближнем Востоке граждан России возросло до 20, еще 7 человек пропали без вести.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов в комментарии "Известиям".

"На сегодняшний день, к сожалению, мы вынуждены подтвердить гибель 20 граждан Российской Федерации, все они также имеют гражданство Израиля. Пропали без вести: мы имеем подтвержденные данные о семи гражданах России", - сказал он.

Посол также подтвердил информацию о том, что в заложниках в секторе Газа находятся два россиянина.

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Версия на английском языке Number of Russian citizens killed in Middle East rises to 20

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