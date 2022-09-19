Число погибших граждан Кыргызстана на границе с Таджикистаном увеличилось до 59

Число граждан Кыргызстана, погибших в результате боев на границе с Таджикистаном, увеличилось до 59.

Число граждан Кыргызстана, погибших в результате боев на границе с Таджикистаном, увеличилось до 59.

Как передает Report, об этом заявил минздрав страны.

"По оперативным данным, переданным из Баткенской области, в организации здравоохранения Баткена поступили тела еще 13 умерших. Общее количество погибших в результате вооруженного конфликта в Баткенской области составляет 59 человек", - говорится в сообщении.

Кроме того, по последним данным министерства, пострадали 140 человек, семь из которых отправлены на амбулаторное лечение.