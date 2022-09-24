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Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире достигло 614 608 081

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире достигло 614 608 081 Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро субботы достигло 614 608 081 человек.
Другие страны
24 сентября 2022 г. 13:18
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире достигло 614 608 081

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро субботы достигло 614 608 081 человек.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 535 769 человек. В число стран с более чем 30 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция и Германия.

Накануне глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что количество летальных исходов от заражения COVID-19 продолжает снижаться и составляет всего 10% от пика смертности в январе 2021 года.

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