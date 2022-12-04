Число подрывов банкоматов в Германии достигло нового пика

По всей Германии с начала 2022 года преступники подорвали около 450 банкоматов ради кражи наличных

По всей Германии с начала 2022 года преступники подорвали около 450 банкоматов ради кражи наличных

Как передает Report, об этом сообщает газета Welt am Sonntag со ссылкой на участников Конференции министров внутренних дел Германии (IMK), прошедшей в Мюнхене.

Количество подрывов стало самым большим за все годы фиксирования подобных преступлений: годом ранее в ФРГ был взорван 381 банкомат, а в 2020-м - 414 терминалов.

Участники конференции обращают внимание на опасность этого метода кражи для окружающих, так как устройства зачастую установлены на проходных улицах и в жилых домах. По словам председателя земельного отделения Союза служащих немецкой уголовной полиции (BDK) в Северном Рейне - Вестфалии Оливера Хута (Oliver Huth), в результате взрывов ранения получали пешеходы, а в некоторых случаях из-за последствий детонации становилось непригодным жилье, расположенное рядом с банкоматами.