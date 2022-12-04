Число подрывов банкоматов в Германии достигло нового пика

По всей Германии с начала 2022 года преступники подорвали около 450 банкоматов ради кражи наличных
Как передает Report, об этом сообщает газета
Количество подрывов стало самым большим за все годы фиксирования подобных преступлений: годом ранее в ФРГ был взорван 381 банкомат, а в 2020-м - 414 терминалов.
Участники конференции обращают внимание на опасность этого метода кражи для окружающих, так как устройства зачастую установлены на проходных улицах и в жилых домах. По словам председателя земельного отделения Союза служащих немецкой уголовной полиции (BDK) в Северном Рейне - Вестфалии Оливера Хута (Oliver Huth), в результате взрывов ранения получали пешеходы, а в некоторых случаях из-за последствий детонации становилось непригодным жилье, расположенное рядом с банкоматами.