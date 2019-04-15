Число подозреваемых по делу о взрыве на химзаводе в Китае возросло до 26 человек

Власти Китая применили различные меры пресечения в отношении 26 подозреваемых в причастности к взрыву на химзаводе в восточной провинции Цзянсу.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС oб этом говорится в опубликованном в понедельник заявлении партийного комитета города Яньчэн.

"15 апреля органы общественной безопасности приняли меры пресечения в отношении 17 подозреваемых в совершении преступлений сотрудников компании "Цзянсу тяньцзяи" и подозреваемой в предоставлении ей ложных оценок проекта посреднической организации", - указывается в документе. "К настоящему времени аналогичные меры приняты в общей сложности к 26 подозреваемым", - говорится в заявлении парткома.

Ранее сообщалось о девяти подозреваемых: 23 марта власти начали расследование в отношении троих человек, а 13 апреля меры пресечения были приняты в отношении еще шести подозреваемых.