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Число пиратских нападений в Сингапурском проливе стало рекордным за шесть лет

Число пиратских нападений в Сингапурском проливе стало рекордным за шесть лет Число нападений на морские суда в Сингапурском проливе, на одном из самых загруженных транспортных путей мира, в минувшем году достигло 49, что стало рекордным показателем за последние шесть лет.
Другие страны
18 января 2022 г. 20:07

Число нападений на морские суда в Сингапурском проливе, на одном из самых загруженных транспортных путей мира, в минувшем году достигло 49, что стало рекордным показателем за последние шесть лет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такие данные приводятся в представленном во вторник ежегодном докладе центра обмена информацией при Соглашении о региональном сотрудничестве по борьбе с пиратством и вооруженными нападениями на суда (ReCAAP).

"В минувшем году было зафиксировано 49 инцидентов, в 2015 году - 99", - рассказал на пресс-конференции руководитель центра Масафуми Куроки. Он указал, что "рост числа случаев пиратства в Сингапурском проливе отмечается на фоне снижения подобных происшествий в Азии в целом". Глава центра уточнил, что "в минувшем году региональный показатель сократился на 15%".

Куроки пояснил, что пандемия коронавируса могла стать одной из причин роста морской преступности. По его словам, "COVID-19 ухудшил экономические условия во многих районах, это могло спровоцировать жителей прибрежных зон прибегнуть к грабежам". Он также рекомендовал Индонезии, Малайзии и Сингапуру, государствам, имеющим выход в пролив, "усилить сотрудничество и патрулирование акватории для обеспечения безопасности судоходства".

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