Число вынужденных переселенцев в Нигерии превысило 850 тысяч

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Число покинувших свои дома из-за нападений "Боко Харам" на севере Нигерии превысило 850 тыс. человек.

Как передает Report со ссылкой на Анадолу, один из координаторов Национального агентства по чрезвычайным ситуациям (NEMA) Абдюльсалам Мухаммед на пресс-конференции в Лагосе сообщил, что практически невозможно установить точное число вынужденных переселенцев, так как часть из них нашли убежища в лагерях, а часть - в соседних деревнях. Он сообщил, что в 31 лагере находятся более 850 тыс. беженцев. Двадцать лагерей расположены в северо-восточных штатах страны.

Губернатор штата Борно на северо-востоке страны, где функционируют боевики группировки "Боко Харам", Касим Шеттима в своем заявлении на прошлой неделе сообщал, что число покинувших свои дома превысило 1 млн. человек.