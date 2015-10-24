​Число паломников в Кербеле, участвующих в мероприятиях Ашуры, превысило 3 млн. человек

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Число паломников, прибывших в священный для шиитов город Кербела в Ираке для участия в траурных мероприятиях Ашуры превысило 3 млн., сообщает Report со ссылкой на иранское агентство IRNA.

Паломники начали прибывать в Кербелу накануне. Все гостиницы города переполнены.

В субботу шииты всего мира отмечают второй день скорби - Ашура - день трагической гибели особо почитаемого в этом направлении ислама имама Хусейна, внука Пророка Мухаммеда.