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Число пациентов с COVID-19 в больницах США впервые превысило 100 тысяч

Число пациентов с COVID-19 в больницах США впервые превысило 100 тысяч Более 100 тыс. человек с коронавирусом в Соединенных Штатах помещены в стационары.
Другие страны
4 января 2022 г. 19:49
Число пациентов с COVID-19 в больницах США впервые превысило 100 тысяч

Более 100 тыс. человек с коронавирусом в Соединенных Штатах помещены в стационары.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, впервые с начала пандемии число ковид-пациентов, одновременно находящихся в больницах США, преодолело шестизначную отметку.

По последним данным Министерства здравоохранения и социальных служб США, в условиях распространения штамма "омикрон" в понедельник в американских больницах с ковидом зарегистрированы 103 329 человек. В настоящее время в отделениях реанимации находятся 18,5 тыс инфицированных коронавирусом - четверть от всех пациентов, находящихся в палатах интенсивной терапии.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, за последние сутки в стране выявили свыше 1 млн случаев вызываемого коронавирусом заболевания, что стало новым антирекордом. Как отмечает при этом агентство Bloomberg, данные университета могут не отражать реальную ситуацию, так как многие американцы сдают тесты на коронавирус дома и не сообщают результаты ведущим статистику ведомствам.

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