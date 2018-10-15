 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Число отравившихся питьевой водой в иракской Басре увеличилось до 111 тысяч

    Баку. 15 октября. REPORT.AZ/  Число отравившихся питьевой водой в иракской провинции Басра достигло 111 тыс. человек, сообщает телеканал Al-Sumaria со ссылкой на директора офиса Верховного комиссара ООН по правам человека в городе Басра Махди ат-Тамими, передает Report.  

    «Число случаев отравления загрязнённой водой увеличилось до 111 тысяч человек», — заявил ат-Тамими.  

    Он добавил, что зафиксированы случаи отравления и среди школьников. 

    Отметим, что в прошлый месяц было зафиксировано 27 тыс случаев отравлением питьевой водой.  

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi