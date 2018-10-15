Число отравившихся питьевой водой в иракской Басре увеличилось до 111 тысяч

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Число отравившихся питьевой водой в иракской провинции Басра достигло 111 тыс. человек, сообщает телеканал Al-Sumaria со ссылкой на директора офиса Верховного комиссара ООН по правам человека в городе Басра Махди ат-Тамими, передает Report.

«Число случаев отравления загрязнённой водой увеличилось до 111 тысяч человек», — заявил ат-Тамими.

Он добавил, что зафиксированы случаи отравления и среди школьников.

Отметим, что в прошлый месяц было зафиксировано 27 тыс случаев отравлением питьевой водой.