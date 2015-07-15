Число отравившихся курительными смесями в Польше достигло 317 человек

Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ Число отравившихся курительными смесями в Силезии на юге Польши продолжает стремительно расти и составило 317 человек.

Как отмечает Report, об этом сообщает в среду воеводский кризисный центр в Катовицах.

Согласно данным региональных властей, массовые отравления искусственным наркотиком фиксируются с минувшего четверга. Во вторник было 250 госпитализированных.

"Больше всего отравлений отмечено в Катовицах - 242, в Ченстохове - 38, в Сосновце - 34 человека", - говорится в сообщении.

Ранее во вторник заместитель министра внутренних дел Польши Гжегож Карпиньский сообщил, что правоохранительные органы Польши задержали главного наркодилера, распространявшего курительную смесь под названием Mocarz ("Силач"). По его словам, всего было задержано 13 человек. Замглавы МВД Польши сообщил также, что Варшава обратилась в Европол с просьбой об оказании помощи в борьбе с распространением курительных смесей.