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Число обратившихся за убежищем в Германии граждан Азербайджана уменьшилось

Число обратившихся за убежищем в Германии граждан Азербайджана уменьшилось Первое место среди попросивших убежище занимают граждане Сирии (2 986 человек), второе и третье места занимают граждане Афганистана и Ирака
Другие страны
7 декабря 2020 г. 13:43
Число обратившихся за убежищем в Германии граждан Азербайджана уменьшилось
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В ноябре этого года 16 граждан Азербайджана обратились за предоставлением убежища в Германии.

Согласно информации, полученной европейским бюро Report в местных органах миграции Германии, трое из них приехали в страну с целью воссоединения семьи. По сравнению с предыдущим месяцем показатель снизился в 2 раза.

Согласно статистике Федерального управления Германии по вопросам миграции и беженцев, в прошлом году всего в стране попросили убежища 8 736 человек. Первое место среди попросивших убежище занимают граждане Сирии (2 986 человек), второе и третье места занимают граждане Афганистана и Ирака.

В количестве граждан Турции, запросивших убежище в Германии, наблюдается снижение, а граждан Грузии – увеличение.

Согласно Женевскому соглашению, число иностранцев, получивших убежище в Германии в прошлом месяце, составило 2 977 человек.

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Версия на английском языке Number of Azerbaijanis seeking asylum in Germany drops
Версия на азербайджанском языке Almaniyadan sığınacaq istəyən Azərbaycan vətəndaşlarının sayı azalıb

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