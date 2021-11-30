Число новых случаев заражения COVID-19 в мире превысило 262 млн человек

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро вторника выросло до 262 202 422.

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро вторника выросло до 262 202 422.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире скончались 5 207 764 человека.

США, Индия и Бразилия по прежнему входят в число стран с более чем 20 млн случаев заражения коронавирусом.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 48 437 955 инфицированных. Число летальных исходов составило 778 601.

Далее идет Индия, где показатели составляют соответственно 34 587 822 и 468 980.

На третьем месте в мире по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 22 084 749 заболевших, из которых умерли 614 376 человек.