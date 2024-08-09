Число новых электромобилей в ЕС выросло в 1,5 раза в прошлом году

В странах Европейского союза в 2023 году было зарегистрировано около 1,5 млн новых автомобилей с электродвигателем (без учета гибридов), а результате чего их общее количество достигло 4,5 млн.

В странах Европейского союза в 2023 году было зарегистрировано около 1,5 млн новых автомобилей с электродвигателем (без учета гибридов), а результате чего их общее количество достигло 4,5 млн.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщило статистическое управление ЕС.

Это на 48,5% превышает показатель 2022 года, когда их насчитывалось порядка 3 млн.

Доля электромобилей достигла 14,6% от общего числа регистраций машин в прошлом году по сравнению с 12,1% годом ранее, 9% в 2021 году и 5,3% в 2020 году.

На конец декабря электрокары составляли 1,7% парка всех легковых автомобилей в ЕС, но показатели по странам существенно различались, отмечается в сообщении Евростата.

В Дании на электромобили приходилось 7,1% всех легковых машин. Схожие высокие показатели наблюдались в Швеции (5,9%), Люксембурге (5,1%) и Нидерландах (5,0%).

Между тем в 14 государствах электрокары составляли менее 1%, самые низкие показатели - на Кипре, в Греции и Польше (по 0,2%).