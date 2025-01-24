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Число незаконных пересечений границы США упало в первые дни работы Трампа

Число незаконных пересечений границы США упало в первые дни работы Трампа Число незаконных пересечений границы США со стороны Мексики всего за три дня нахождения Дональда Трампа на посту американского президента сократилось более чем на треть по сравнению с последними тремя днями нахождения у власти Джо Байдена.
Другие страны
24 января 2025 г. 05:19
Число незаконных пересечений границы США упало в первые дни работы Трампа

Число незаконных пересечений границы США со стороны Мексики всего за три дня нахождения Дональда Трампа на посту американского президента сократилось более чем на треть по сравнению с последними тремя днями нахождения у власти Джо Байдена.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на данные властей по количеству задержанных мигрантов.

Согласно приведенной статистике, общее число незаконных пересечений американско-мексиканской границы с 17 по 19 января составило 3908 случаев, из которых наибольшее количество задержаний произошло в последний день работы Байдена. В воскресенье, 19 января, в США незаконно проникли и были задержаны 1354 иностранных мигранта.

В период с 20 по 22 января 2025 года число незаконных пересечений составило 2523 случая. Таким образом, количество пересечений сократилось почти на 35%. При этом в понедельник в США незаконно проникли 1073 человека, во вторник - 736, а в среду - только 714.

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