Число незаконных пересечений границы США достигло рекордного уровня

Число незаконных пересечений границы США на этой неделе ежедневно превышало 10 тыс., что стало рекордным за все время уровнем.

Число незаконных пересечений границы США на этой неделе ежедневно превышало 10 тыс., что стало рекордным за все время уровнем.

Как передает Report сообщила газета Washington Post.

"Число незаконных пересечений границы превысило 10 тыс. в день на этой неделе, что является самым высоким показателем за всю историю", - говорится в публикации.

Издание связало такую ситуацию с отменой принятой в период пандемии иммиграционной нормы "Раздел 42".

Северино Мартинес Сантьяго, директор помогающего мигрантам приюта Pan de Vida (расположен в мексиканском городе Сьюдад-Хуарес недалеко от американского штата Техас), заявил, что многие мигранты не понимают, что будет означать отмена "Раздела 42".

"Они дезинформированы. Они думают, что, когда закончится действие "Раздела 42", двери в Соединенные Штаты будут открыты и они смогут пересечь границу", - заявил Мартинес, добавив, что "это далеко от истины".

Одиннадцатого мая в США истек срок действия введенной при экс-президенте Дональде Трампе нормы "Раздел 42", позволявшей властям высылать мигрантов, прибывающих из регионов с высоким риском заражения коронавирусом. На этом фоне стало известно, что федеральное правительство приняло решение разместить 1,5 тыс. военных на границе с Мексикой.

Рекордное за все время количество мигрантов прибыло на южную границу США при администрации нынешнего президента США Джо Байдена. В 2021 и 2022 годах число нелегальных беженцев побило рекорды, превысив 2,3 млн человек. Как сообщал телеканал CNN, сейчас более 150 тыс. мигрантов скопились в северных мексиканских штатах, граничащих с США.