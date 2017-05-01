Число невинных жертв ударов коалиции в Сирии и Ираке выросло до 352

Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ По меньшей мере 352 мирных жителя могли погибнуть в результате авиаударов возглавляемой США антитеррористической коалиции в Ираке и Сирии по боевикам террористической группировки ИГИЛ с момента начала кампании в августе 2014 года.

Как передает Report, об этом говорится в распространенном штабом коалиции ежемесячном докладе о потерях среди мирного населения в зоне конфликта.

"На данный момент, согласно имеющимся данным, скорее всего, по меньшей мере 352 гражданских были непреднамеренно убиты в результате ударов коалиции с момента начала операции. Мы сожалеем в связи с непреднамеренной гибелью людей, к которой привели действия коалиции, направленные против ИГИЛ в Ираке и Сирии, и выражаем наши глубочайшие соболезнования семьям", - говорится в документе.

В нем уточняется, что штаб после проведенной проверки признал достоверными еще девять сообщений о жертвах среди мирного населения. Речь идет об ударах, которые наносились в феврале и марте текущего года.