Число нелегальных въездов в ФРГ за шесть месяцев 2024 года снизилось на 6,6%

Число несанкционированных въездов в Германию в первом полугодии текущего года сократилось на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составило примерно 42 тыс.

Число несанкционированных въездов в Германию в первом полугодии текущего года сократилось на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составило примерно 42 тыс.

Как передает Report, об этом пишет газета Welt am Sonntag.

По информации издания, за тот же период прошлого года данный показатель достиг 45 тыс. Причиной такого снижения, вероятно, является введение временного пограничного контроля, подчеркивает газета. Однако четыре управления федеральной полиции ФРГ зарегистрировали значительно больше несанкционированных въездов: самый высокий рост был зафиксирован в Ганновере (плюс 71%, 1,2 тыс. въездов) и Бад-Брамштедте (плюс 50%, 1,9 тыс. въездов). Далее следуют Кобленц (плюс 22%, 2,3 тыс.) и Штутгарт (плюс 17%, 9 тыс.).

В то же время, как указывает Welt am Sonntag, число контрабандистов, зафиксированных полицией, в первом полугодии 2024 года сократилось примерно до 770 по всей стране. За тот же период 2023 года их было чуть менее 1,1 тыс. Семь управлений федеральной полиции имеют более низкие показатели, а два управления более высокие. Штутгарт и Бад-Брамштедт сообщают о росте примерно на 95% и 18% соответственно.

В прошлую пятницу на всех внутренних границах ФРГ, включая аэропорты, завершился временный контроль, действовавший во время проведения ЧЕ по футболу. Контроль продолжит осуществляться на сухопутных границах с Австрией, Швейцарией, Чехией и Польшей. Целью является ограничение нелегальной миграции и борьба с контрабандой. На границе со Швейцарией его действие завершится 15 декабря, с Чехией, Польшей и Австрией - 11 ноября. C 20 июля по 30 сентября власти Германии ввели временный контроль на границе с Францией в связи с проведением Олимпийских и Паралимпийских игр в Париже.