Число нелегальных пересечений границ ЕС стало рекордным за 7 лет

Более 355 300 нелегальных мигрантов пересекли границы Евросоюза в 2023 году. Это рекордные показатели за последние семь лет.

Более 355 300 нелегальных мигрантов пересекли границы Евросоюза в 2023 году. Это рекордные показатели за последние семь лет.

Как передает Report, об этом сообщает Агентство ЕС по безопасности внешних границ (Frontex).

Отмечается, что такие данные прежде всего связаны с тем, что большинство нелегальных мигрантов пытались проникнуть в ЕС через Средиземное море. На этот участок приходится каждый второй случай обнаружения нелегалов на границах блока. В этом году выявлено более 152 200 нарушений (самый высокий показатель с 2016 года).

За 11 месяцев на восточно-средиземноморском маршруте зафиксировано 52 600 нелегальных пресечений границы.

На западноафриканском маршруте число незаконных пересечений границ в 2023 году превысило 32 400, на западно-балканском маршруте - до 98 600 случаев, при пересечении Ла-Манша с обеих сторон - 58 300.

При этом Frontex обращает внимание на то, что мигрировать по морю крайне опасно. В этом году в Средиземноморье пропало более 2 511 человек.