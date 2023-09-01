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Число нелегальных мигрантов, прибывающих в США с семьями, достигло рекорда

Число нелегальных мигрантов, прибывающих в США с семьями, достигло рекорда Рекордное число нелегальных мигрантов с семьями пересекли южную границу США в августе.
Другие страны
1 сентября 2023 г. 13:25
Число нелегальных мигрантов, прибывающих в США с семьями, достигло рекорда

Рекордное число нелегальных мигрантов с семьями пересекли южную границу США в августе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета The Washington Post, приводя предварительные данные пограничной службы страны.

Пограничники задержали в августе по меньшей мере 91 тыс. мигрантов, которые приехали в США с семьями, что превысило предыдущий рекорд мая 2019 года, когда границу за один месяц нелегально пересекли около 84 тыс. человек.

По данным издания, впервые после вступления президента США Джо Байдена в должность, количество мигрантов, прибывающих в страну с семьями, превысило число мигрантов, приезжающих в одиночку.

По данным Службы таможенного и пограничного контроля США, в августе рассмотрены дела более 50 тыс. мигрантов для законного въезда в страну. То есть примерно 1,4 тыс. человек в день записывались на прием для оформления разрешения на въезд.

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Версия на английском языке Number of illegal migrants arriving in US hits record

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