Число нелегальных мигрантов, прибывающих в США с семьями, достигло рекорда

Рекордное число нелегальных мигрантов с семьями пересекли южную границу США в августе.

Рекордное число нелегальных мигрантов с семьями пересекли южную границу США в августе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета The Washington Post, приводя предварительные данные пограничной службы страны.

Пограничники задержали в августе по меньшей мере 91 тыс. мигрантов, которые приехали в США с семьями, что превысило предыдущий рекорд мая 2019 года, когда границу за один месяц нелегально пересекли около 84 тыс. человек.

По данным издания, впервые после вступления президента США Джо Байдена в должность, количество мигрантов, прибывающих в страну с семьями, превысило число мигрантов, приезжающих в одиночку.

По данным Службы таможенного и пограничного контроля США, в августе рассмотрены дела более 50 тыс. мигрантов для законного въезда в страну. То есть примерно 1,4 тыс. человек в день записывались на прием для оформления разрешения на въезд.