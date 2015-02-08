​Число найденных тел погибших при крушении самолета AirAsia достигло 100

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Индонезийские водолазы обнаружили еще несколько тел погибших при крушении самолета малазийской авиакомпании AirAsia.

Как передает Report со ссылкой на NBC News, таким образом количество обнаруженных тел увеличилось до 100.

Одно тело было извлечено из кабины самолета. В пятницу водолазам удалось извлечь четыре тела, еще три тела достали в субботу, сообщил начальник Национального поисково-спасательного агентства Индонезии Генри Бамбанг Соелистио. Тело, извлеченное из кабины, было в форме и застегнуто ремнем безопасности.

Тело еще одного пилота осталось в кабине, поскольку водолазы не смогли его вытащить из-за сильного подводного течения. Пилотами потерпевшего крушение самолета были Ириянто (многие индонезийцы используют одно имя) и француз Реми Эммануэль Плезель.

Некоторые тела были найдены у острова Сулавеси, что примерно в 1 тыс. км (620 миль) от места катастрофы.

Всего на борту разбившегося в Яванском море Airbus A320-200 находились 162 человека – 155 пассажиров и семь членов экипажа.

Катастрофа произошла 28 декабря при перелете из второго по величине индонезийского города Сурабаи в Сингапур.