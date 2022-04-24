Число найденных пассажиров пропавшего в Японии круизного судна выросло до 9

Число найденных пассажиров пропавшего накануне на севере в Японии после сигнала бедствия круизного судна KAZU 1 выросло до девяти человек.
Как передает Report, об этом сообщает телеканал
До этого поступили сведения о том, что на севере страны у берегов острова Хоккайдо обнаружены семь человек, все они были без сознания.
Официальный представитель японской метрологической службы предупредил, что температура воды в районе поиска составляет не более 5°C. Поисковая операция силами береговой охраны и экстренными службами в текущий момент продолжается.