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Число найденных пассажиров пропавшего в Японии круизного судна выросло до 9

Число найденных пассажиров пропавшего в Японии круизного судна выросло до 9 Число найденных пассажиров пропавшего накануне на севере в Японии после сигнала бедствия круизного судна KAZU 1 выросло до девяти человек.
Другие страны
24 апреля 2022 г. 08:56
Число найденных пассажиров пропавшего в Японии круизного судна выросло до 9

Число найденных пассажиров пропавшего накануне на севере в Японии после сигнала бедствия круизного судна KAZU 1 выросло до девяти человек.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал NHK.

До этого поступили сведения о том, что на севере страны у берегов острова Хоккайдо обнаружены семь человек, все они были без сознания.

Официальный представитель японской метрологической службы предупредил, что температура воды в районе поиска составляет не более 5°C. Поисковая операция силами береговой охраны и экстренными службами в текущий момент продолжается.

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