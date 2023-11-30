Число миллиардеров в мире выросло на семь процентов

Число миллиардеров во всем мире в период с 2022 по 2023 год увеличилось на 7% - с 2376 до 2542 человек, а их состояние увеличилось на 9%, точнее с 11 трлн долларов до 12 трлн долларов.

Число миллиардеров во всем мире в период с 2022 по 2023 год увеличилось на 7% - с 2376 до 2542 человек, а их состояние увеличилось на 9%, точнее с 11 трлн долларов до 12 трлн долларов.

Как передает Report , об этом говорится в опубликованном отчете на сайте швейцарского банка UBS "Амбиции миллиардеров на 2023 год".

"Во всем мире состояние миллиардеров частично восстановилось в период 2022/2023 годов благодаря миллиардерам, работающим в сфере потребительского бизнеса и розничной торговли в Европе, после падения почти на 20% за предыдущие 12 месяцев. В целом, за последний год число миллиардеров во всем мире выросло на 7%, увеличившись с 2376 до 2542, а их состояние возросло на 9%, с 11 триллионов долларов США до 12 триллионов долларов США", - сказано в документе.

По оценкам UBS, в то время как миллиардеры с инновационными компаниями в области технологий и здравоохранения накопили наибольшее богатство за последнее десятилетие, есть первые признаки улучшения состояния на 15% миллиардеров с промышленными компаниями, "что, вероятно, продолжится в условиях энергетического перехода и роста расходов на оборону в нескольких странах".

"Отчет этого года показал, что большинство миллиардеров, которые накопили богатство в прошлом году, сделали это по наследству, а не в результате предпринимательства. Это тема, которую мы ожидаем увидеть больше в ближайшие 20 лет, поскольку более тысячи миллиардеров передают своим детям около 5,2 триллиона долларов", - приводятся в отчёте слова руководителя отдела стратегических клиентов UBS Бенджамина Кавалли.

Швейцарский UBS управляет активами на сумму 5,5 триллиона долларов по всему миру с момента поглощения Credit Suisse.