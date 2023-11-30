О нас

Число миллиардеров в мире выросло на семь процентов

Число миллиардеров в мире выросло на семь процентов Число миллиардеров во всем мире в период с 2022 по 2023 год увеличилось на 7% - с 2376 до 2542 человек, а их состояние увеличилось на 9%, точнее с 11 трлн долларов до 12 трлн долларов.
Другие страны
30 ноября 2023 г. 20:17
Число миллиардеров в мире выросло на семь процентов

Число миллиардеров во всем мире в период с 2022 по 2023 год увеличилось на 7% - с 2376 до 2542 человек, а их состояние увеличилось на 9%, точнее с 11 трлн долларов до 12 трлн долларов.

Как передает Report, об этом говорится в опубликованном отчете на сайте швейцарского банка UBS "Амбиции миллиардеров на 2023 год".

"Во всем мире состояние миллиардеров частично восстановилось в период 2022/2023 годов благодаря миллиардерам, работающим в сфере потребительского бизнеса и розничной торговли в Европе, после падения почти на 20% за предыдущие 12 месяцев. В целом, за последний год число миллиардеров во всем мире выросло на 7%, увеличившись с 2376 до 2542, а их состояние возросло на 9%, с 11 триллионов долларов США до 12 триллионов долларов США", - сказано в документе.

По оценкам UBS, в то время как миллиардеры с инновационными компаниями в области технологий и здравоохранения накопили наибольшее богатство за последнее десятилетие, есть первые признаки улучшения состояния на 15% миллиардеров с промышленными компаниями, "что, вероятно, продолжится в условиях энергетического перехода и роста расходов на оборону в нескольких странах".

"Отчет этого года показал, что большинство миллиардеров, которые накопили богатство в прошлом году, сделали это по наследству, а не в результате предпринимательства. Это тема, которую мы ожидаем увидеть больше в ближайшие 20 лет, поскольку более тысячи миллиардеров передают своим детям около 5,2 триллиона долларов", - приводятся в отчёте слова руководителя отдела стратегических клиентов UBS Бенджамина Кавалли.

Швейцарский UBS управляет активами на сумму 5,5 триллиона долларов по всему миру с момента поглощения Credit Suisse.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Dünyada milyarderlərin sayı 7 faiz artıb

Самое читаемое

Состоялась встреча президентов Азербайджана и Таджикистана
ФотоСостоялась встреча президентов Азербайджана и Таджикистана
24 ноября 2023 г. 14:35
Токаев: Страны СПЕКА стали континентальным мостом между Европой и Азией
Токаев: Страны СПЕКА стали континентальным мостом между Европой и Азией
24 ноября 2023 г. 16:07
В Баку состоялся вечер аргентинской культуры
ФотоВ Баку состоялся вечер аргентинской культуры
24 ноября 2023 г. 19:45
Министры энергетики РФ и Турции провели переговоры в Анкаре
Министры энергетики РФ и Турции провели переговоры в Анкаре
25 ноября 2023 г. 10:04
Посол: Кяльбаджар освобожден от оккупации в день рождения террориста Мелконяна
Посол: Кяльбаджар освобожден от оккупации в день рождения террориста Мелконяна
25 ноября 2023 г. 14:44
Главный тренер рассказал о планах азербайджанской шахматистки, ставшей чемпионкой мира
ФотоГлавный тренер рассказал о планах азербайджанской шахматистки, ставшей чемпионкой мира
26 ноября 2023 г. 02:20
Закир Гасанов: Попытки внерегиональных стран обострить ситуацию в регионе неприемлемы
Закир Гасанов: Попытки внерегиональных стран обострить ситуацию в регионе неприемлемы
27 ноября 2023 г. 18:02
Азербайджан в этом году экспортировал в Ставрополь 2 тысячи тонн хурмы
Азербайджан в этом году экспортировал в Ставрополь 2 тысячи тонн хурмы
29 ноября 2023 г. 10:30
Курс биткоина установил рекорд с начала года
Курс биткоина установил рекорд с начала года
29 ноября 2023 г. 12:58
Пострадавших и разрушений при землетрясении в Мингячевире нет
Пострадавших и разрушений при землетрясении в Мингячевире нет
29 ноября 2023 г. 21:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi