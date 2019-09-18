Число мигрантов в мире за последние девять лет выросло на 51 миллион

Число мигрантов в мире достигло 272 миллионов человек.

Как передаёт Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает ООН.

По данным на 2019 год, в Европе находится наибольшее количество международных мигрантов (82 миллиона), в Северной Америке - 59 миллионов, в Северной Африке и Западной Азии - 49 миллионов."Число международных мигрантов в мире достигло примерно 272 миллионов в 2019 году, что на 51 миллион больше чем в 2010 году. В настоящее время международные мигранты составляют 3,5% населения мира, по сравнению с 2,8% в 2000 году", - свидетельствуют данные департамента по экономическим и социальным вопросам ООН.