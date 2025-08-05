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Число мигрантов, погибших при затоплении лодки у берегов Йемена, достигло 86

Число мигрантов, погибших при затоплении лодки у берегов Йемена, достигло 86 Число африканских мигрантов, погибших при затоплении лодки около побережья Йемена в Аденском заливе, увеличилось до 86.
Другие страны
5 августа 2025 г. 20:05
Число мигрантов, погибших при затоплении лодки у берегов Йемена, достигло 86

Число африканских мигрантов, погибших при затоплении лодки около побережья Йемена в Аденском заливе, увеличилось до 86.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на йеменские источники.

Согласно их информации, в лодке находились 170 мигрантов из стран Африки, 42 из них были спасены.

Ранее сообщалось, в результате происшествия погибли 76 человек.

Портал Bab News передавал, что тела десятков нелегальных мигрантов из народа оромо (крупнейшая этническая группа в Восточной Африке, преимущественно проживающая в Эфиопии и Кении) были обнаружены утром 3 августа на побережье южной провинции Абьян. Предполагается, что они плыли на борту контрабандного судна, которое шло от Африканского Рога в сторону Йемена и затонуло из-за плохих погодных условий.

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Версия на азербайджанском языке Yəmən sahillərində qayığın batması nəticəsində ölən miqrantların sayı 86-ya çatıb

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