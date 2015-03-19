Число погибших от Эболы медиков приблизилось к 500

Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ Число медицинских работников, которые погибли от вируса Эбола, приблизилось к 500, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Случаи регистрируются и среди медицинского персонала - 852 медицинских работника пострадало от лихорадки Эбола, из них 492 с летальным исходом", - отмечается в пресс-релизе Роспотребнадзора.

Вспышка геморрагической лихорадки началась в Западной Африке в феврале 2014 года. Больше других стран от вируса пострадали Гвинея, Либерия и Сьерра-Леоне. В последнее время случаи новых заболеваний в ряде регионов значительно сократились, что позволяет говорить о том, что эпидемия пошла на спад.

Всего от лихорадки пострадало свыше 24,7 тысячи человек, в том числе 10,194 тысячи летальных случаев.





