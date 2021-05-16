Число людей, пострадавших при обрушении трибуны синагоги в Израиле, достигло 167, есть жертвы - ОБНОВЛЕНО-2
Число людей, пострадавших при обрушении трибуны синагоги в Израиле, достигло 167, есть жертвы - ОБНОВЛЕНО-2Число людей, пострадавших при обрушении трибуны во время церемонии по случаю праздника Шавут в синагоге израильского города Гиват-Зеэв, достигло 167 человек
Число людей, пострадавших при обрушении трибуны во время церемонии по случаю праздника Шавут в синагоге израильского города Гиват-Зеэв, достигло 167 человек.
Как передает Report, об этом сообщили в местной службе скорой медицинской помощи.
Пятеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии, 9 – в нормальном состоянии, 152 человека отделались легкими травмами.
Отмечается, что жертвами инцидента стали 2 человека.
22:20
Число погибших в результате обрушения трибуны во время церемонии Шавут в синагоге израильского города Гиват-Зеэв возросло до двух.
Как передает Report, об этом сообщили в местной службе скорой медицинской помощи.
Как сообщила газета Jerusalem Post, после инцидента в Гиват-Зеэве медики направили в больницы 132 раненых, состояние пятерых из них оценивается как тяжелое, у восьмерых - среднее, у 119 легкие ранения.
21:41
Трибуна синагоги обрушилась в израильском городе Гиват-Зеев, расположенном вблизи Иерусалима.
Как передает Report, об этом сообщает The Times of Israel.
На данный момент известно о 60 пострадавших: трое получили тяжелые ранения, еще от 50 до 60 человек – легкие травмы. Другие подробности и причины произошедшего на данный момент не приводятся.
По данным полиции, во время обрушения в синагоге находилось более 600 человек. На месте работают медики.
Как сообщает РИА Новости, в результате происшествия погиб как минимум один человек.