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    ​Число ликвидированных в операции в Актобе экстремистов увеличилось до 13

    Четыре ранены, семь находятся в розыске

    Баку. 7 Июня. REPORT.AZ/ Тринадцать экстремистов из числа напавших на ряд объектов в Актобе в Казахстане ликвидированы, четверо ранены, еще семь остаются в розыске.

    Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь МИД республики Алмас Садубаев.

    В воскресенье группа неизвестных вооруженных людей совершила нападения на два оружейных магазина и воинскую часть в Актобе. В результате нападений шесть человек были убиты, более десяти получили ранения. В городе объявлен режим антитеррористической операции.

    "На сегодняшний день из числа нападавших при активном вооруженном сопротивлении 13 преступников убито, четыре ранены, семь находятся в розыске", — сообщил собеседник агентства.

    По его словам, принимаются все меры по установлению местонахождения и задержанию остальных преступников.

    "Весь личный состав органов внутренних дел страны продолжает нести службу в усиленном режиме. Обстановка в городе и в целом по республике стабильная и находится под контролем", — заключил представитель МВД.

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