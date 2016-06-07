​Число ликвидированных в операции в Актобе экстремистов увеличилось до 13

Баку. 7 Июня. REPORT.AZ/ Тринадцать экстремистов из числа напавших на ряд объектов в Актобе в Казахстане ликвидированы, четверо ранены, еще семь остаются в розыске.

Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь МИД республики Алмас Садубаев.

В воскресенье группа неизвестных вооруженных людей совершила нападения на два оружейных магазина и воинскую часть в Актобе. В результате нападений шесть человек были убиты, более десяти получили ранения. В городе объявлен режим антитеррористической операции.

"На сегодняшний день из числа нападавших при активном вооруженном сопротивлении 13 преступников убито, четыре ранены, семь находятся в розыске", — сообщил собеседник агентства.

По его словам, принимаются все меры по установлению местонахождения и задержанию остальных преступников.

"Весь личный состав органов внутренних дел страны продолжает нести службу в усиленном режиме. Обстановка в городе и в целом по республике стабильная и находится под контролем", — заключил представитель МВД.