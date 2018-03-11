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    Число ликвидированных Турцией террористов в Африне достигло 3291

    Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Генштаб ВС Турции обнародовал новые данные об операции «Оливковая ветвь» по очистке сирийского района Африн от курдских террористов PYD/PKK.
     Как сообщает Report, с начала операции «Оливковая ветвь» на северо-западе Сирии нейтрализован 3291 террорист. 

    На 51-й день операции турецким ВС осталось дойти до центра города всего 4 километра. 

    Целью действий ВС Турции на северо-западе Сирии является уничтожение террористов и объектов террористических структур. 

    Режим Башара Асада в июле 2012 года сдал без боя Африн террористам PYD/PKK. После этого Африн превратился в один из активных центров террористической деятельности в регионе. В то же время горы Африна представляют собой естественное укрытие для террористов, давая им возможность беспрепятственно обстреливать город Килис (административный центр одноименной провинции) и большую часть территории провинции Хатай.

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