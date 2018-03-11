Число ликвидированных Турцией террористов в Африне достигло 3291

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Генштаб ВС Турции обнародовал новые данные об операции «Оливковая ветвь» по очистке сирийского района Африн от курдских террористов PYD/PKK.

Как сообщает Report, с начала операции «Оливковая ветвь» на северо-западе Сирии нейтрализован 3291 террорист.

На 51-й день операции турецким ВС осталось дойти до центра города всего 4 километра.

Целью действий ВС Турции на северо-западе Сирии является уничтожение террористов и объектов террористических структур.

Режим Башара Асада в июле 2012 года сдал без боя Африн террористам PYD/PKK. После этого Африн превратился в один из активных центров террористической деятельности в регионе. В то же время горы Африна представляют собой естественное укрытие для террористов, давая им возможность беспрепятственно обстреливать город Килис (административный центр одноименной провинции) и большую часть территории провинции Хатай.