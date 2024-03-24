Число израильских солдат, погибших с начала наземной операции в Газе, достигло 252.
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Издание со ссылкой на ЦАХАЛ заявила о гибели одного военнослужащего во время рейда в больнице "Аш-Шифа" в городе Газа.
Согласно информации, 21-летний сержант был родом из Ришон-Лециона и служил бойцом в 932-м батальоне бригады "Нахаль".
Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.
Израильская сторона в ответ на это объявила о начале операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.