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Число израильских солдат, погибших с начала наземной операции в Газе, достигло 252

Число израильских солдат, погибших с начала наземной операции в Газе, достигло 252 Число израильских солдат, погибших с начала наземной операции в Газе, достигло 252.
Другие страны
24 марта 2024 г. 13:19
Число израильских солдат, погибших с начала наземной операции в Газе, достигло 252

Число израильских солдат, погибших с начала наземной операции в Газе, достигло 252.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Times of Israel.

Издание со ссылкой на ЦАХАЛ заявила о гибели одного военнослужащего во время рейда в больнице "Аш-Шифа" в городе Газа.

Согласно информации, 21-летний сержант был родом из Ришон-Лециона и служил бойцом в 932-м батальоне бригады "Нахаль".

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.

Израильская сторона в ответ на это объявила о начале операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.

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Версия на азербайджанском языке Qəzzada ölən İsrail əsgərlərinin sayı 252 nəfərə çatıb

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