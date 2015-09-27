Число иранцев, погибших при давке близ Мекки, увеличилось до 155

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Число иранских паломников, ставших жертвами давки в долине Мина близ Мекки в Саудовской Аравии, возросло до 155, сообщил глава организации хаджа в Иране Саид Охади иранскому агентству Irna.

Трагедия близ Мекки произошла утром в четверг во время одного из главных обрядов мусульманского хаджа — побивания камнями дьявола. По официальным данным Саудовской Аравии, число жертв давки составило 769, еще 934 человека получили ранения.

"Число иранцев, погибших при трагедии в долине Мина, возросло до 155. Число раненых — 103 человека", — заявил Охади агентству в воскресенье.

Ранее сообщалось, что среди погибших — 136 паломников из Ирана, 102 пострадали. Иранские организаторы хаджа также утверждают, что общее число жертв больше, чем ранее заявили власти Саудовской Аравии, и может достигать 2 тысяч человек.

Пропавшим без вести, по словам Охади, остается 321 иранец, отмечает Report.

Власти страны в пятницу заявили, что намерены отправить в Саудовскую Аравию специальную делегацию для выяснения судьбы пропавших.