​Число инфицированных неизвестной пневмонией в Китае возросло до 59

Число заболевших неизвестной формой пневмонии в китайском городе Ухань (административный центр провинции Хубэй) возросло до 59 человек, семь из них находятся в тяжелом состоянии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном сообщении муниципального комитета по делам здравоохранения, еще 163 человека находятся на карантине.

"По состоянию на 8:00 утра 5 января 2020 года неизвестная форма вирусной пневмонии диагностирована в нашем городе у 59 человек, состояние семи пациентов оценивается как тяжелое, у остальных пациентов основные показатели состояния организма остаются стабильными, случаев смерти в результате этого заболевания не зафиксировано", - указывается в документе. К настоящему времени, по данным властей, установлены 163 человека, имевшие близкие контакты с зараженными, они находятся под наблюдением врачей.

Вспышка неизвестной пневмонии в городе Ухань была зафиксирована в конце декабря.