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Число инфицированных коронавирусом в Сингапуре достигло 18

Число инфицированных коронавирусом в Сингапуре достигло 18

Власти Сингапура подтвердили два новых случая инфицирования вирусом 2019-nCoV, среди которых женщина, эвакуированная ранее из китайского города Ухань. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об  этом говорится в  сообщении министерства здравоохранения республики.

"47-летняя гражданка Сингапура была эвакуирована из Китая 30 января, она испытывала недомогание во время полета, а после приземления была срочно госпитализирована в Национальный центр инфекционных заболеваний", - говорится в заявлении. Другой пациенткой с подтвержденным диагнозом стала 31-летняя гражданка КНР, которая прибыла из Уханя 22 января.

Таким образом, общее число инфицированных на сегодняшний день в Сингапуре достигло 18 человек. "Их состояние оценивается как средне стабильное", - заявили в Минздраве.

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