Число инфицированных коронавирусом в Китае превысило 8,1 тыс. человек

Число подтвержденных в Китае случаев заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, в четверг вечером достигло 8 152.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, число летальных исходов достигло 171.

В отношении еще более чем 12 тыс. жителей страны у медиков имеются подозрения на заражение новым коронавирусом.

По последним данным, более половины числа инфицированных (4,9 тыс. случаев, в том числе 162 смерти) приходится на провинцию Хубэй, административный центр которой город Ухань является очагом распространения эпидемии. Далее по этому показателю следуют провинции Чжэцзян (428 зараженных), Гуандун (354), Хэнань (278), Хунань (277) и Аньхой (200). В Пекине подтверждено 114 случаев заражения пневмонией, в Шанхае этот диагноз подтвержден у 112 жителей.