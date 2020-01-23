Число инфицированных коронавирусом в Китае превысило 630 человек - ОБНОВЛЕНО - 2

Число заболевших в Китае пневмонией нового типа, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, возросло до 633 человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это следует из опубликованных информационных сообщений комитетов по вопросам гигиены и здравоохранения регионов КНР.

Наибольшее число заболевших - 444 случая - зарегистрировано в провинции Хубэй, в административном центре которой - городе Ухань - это заболевание было выявлено впервые. На этот же регион приходятся все зафиксированные к настоящему времени 17 летальных исходов. Далее по количеству заболевших следуют провинция Гуандун (32), Чжэцзян (27), Шанхай (16 подтвержденных и 22 предполагаемых случая) и Пекин (22).

*** 12:21

Число пациентов, инфицированных новым типом коронавируса, возросло в Китае до 617 человек, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Сообщается, что несколько случаев заражения выявили у пациентов, не бывавших в Ухане, откуда началось распространение вируса.

Из-за заболевания уже скончались 17 человек, все они проживали в провинции Хубэй, столицей которой является Ухань.

Напомним, что в декабре прошлого года в городе Ухань (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса. Изначально был сделан вывод, что вирус не передается от человека человеку, однако позднее он был опровергнут, и заболевание перенесено в разряд инфекционных. Вирус распространился по территории Китая, есть заболевшие в Таиланде, Японии, Южной Корее и США.

06:29

Число заболевших новым типом коронавируса в различных провинциях Китая составляет 571 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает Госкомитет по вопросам здравоохранения. Уточняется, что из них 95 человек находятся в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось о 473 заболевших и 17 умерших.

Вирус распространился в 25 провинциях и городах центрального подчинения КНР.

За прошедшие сутки в 24 провинциях и городах зарегистрирован 131 новый случай заражения и восемь летальных исходов. Все умершие — в основном люди старше 65 лет.

В 13 провинциях также зафиксированы 257 новых случаев с подозрением на новый тип коронавируса.

По одному случаю заболевания выявлены в Гонконге, Макао и на Тайване. Также по одному случаю зарегистрированы в США, Японии, Южной Корее и еще три случая — в Таиланде.

Под медицинскими наблюдением находятся 4928 человек, которые имели тесный контакт с заболевшими.