Число инфицированных коронавирусом в Британии превысило 250 тыс. человек

За последние сутки жертвами COVID-19 в Великобритании стали 338 человек.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Министерства здравоохранения и социальной защиты Королевства.

По информации, число летальных исходов в Великобритании достигло 36 042 человек. Статистика инфицированных выросла на 2 615 человек и достигла 250 908.

Напомним, что первый случай заражения коронавирусом был отмечен в декабре прошлого года в китайском городе Ухань. На данный момент вирус отмечен в 213 странах и регионах.

Число заразившихся инфекцией в мире превышает 5,1 млн человек. Свыше 2 млн из них выздоровели, более 330 тыс. скончались.

11 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала инфекцию COVID-19, 11 марта - объявила коронавирус пандемией.