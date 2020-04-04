Число инфицированных COVID-19 в Германии превысило 85 тысяч

Число умерших пациентов с коронавирусом в Германии составило 1 153, инфицированы 85 439 человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такие данные привел телеканал N-tv со ссылкой на собственный анализ сведений, поступивших от министерств здравоохранения и по социальным делам федеральных земель ФРГ.

Эпицентром распространения коронавируса в ФРГ является Бавария. Далее следуют Северный Рейн - Вестфалия и Баден - Вюртемберг. 23,8 тыс. человек по всей стране выздоровели.

За сутки в Германии умерли около 150 человек, заразились - 5,5 тыс.