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Число иммигрировавших в Финляндию россиян обновило 30-летний рекорд

Число иммигрировавших в Финляндию россиян обновило 30-летний рекорд Граждане России стали крупнейшей группой мигрантов в Финляндии в 2022 году, обновив 30-летний рекорд.
Другие страны
24 мая 2023 г. 11:10
Число иммигрировавших в Финляндию россиян обновило 30-летний рекорд

Граждане России стали крупнейшей группой мигрантов в Финляндии в 2022 году, обновив 30-летний рекорд.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в распространенном в среду отчете статистического ведомства Финляндии.

По его данным, в 2022 году в страну переехали 6 003 россиянина. "Это, безусловно, самый высокий показатель за 30 лет", - отмечает ведомство, уточняя, что с 1995 по 2021 год число иммигрантов из России не превышало 3 100 человек ежегодно.

Другими крупными группами мигрантов стали граждане Швеции (2 599), Индии (2 420), Эстонии (2 387), Филиппин (2 251), Украины (1 533) и Турции (1 503). Всего в 2022 году в Финляндию переехали 49 998 человек.

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