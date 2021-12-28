Число госпитализированных с COVID-19 жителей Англии выросло за неделю

Число жителей Англии, госпитализированных с коронавирусом за последнюю неделю, выросло почти на 27% - с 6 688 до 8 474 человек.

Число жителей Англии, госпитализированных с коронавирусом за последнюю неделю, выросло почти на 27% - с 6 688 до 8 474 человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные, опубликованные в понедельник вечером на сайте правительственной информации, где пока недоступны последние данные о госпитализациях на территории всего Соединенного Королевства.

В последний раз больше 8 тыс человек находилось в больницах Англии с коронавирусом в начале марта. Максимальный показатель в 34 тыс госпитализированных был достигнут в середине января на пике второй волны эпидемии. По всему королевству тогда в больницах находилось без малого 40 тыс пациентов с COVID-19, из них около 4 тыс - в реанимации. В настоящий момент к аппаратам искусственной вентиляции легких подключено больше 800 заболевших жителей страны. Этот показатель сейчас немного ниже, чем месяц назад.

За последние 24 часа в Великобритании было выявлено 98,5 тыс случаев заражения коронавирусом. В предыдущие пять дней этот показатель превышал стотысячную отметку и достиг рекордных 122 тыс заражений 24 декабря. Всего за последние семь дней в стране было зафиксировано больше 760 тыс новых случаев инфицирования - на 30% больше по сравнению с предыдущим семидневным периодом. Стремительный рост заболеваемости связан с распространением омикрон-штамма коронавируса, который стал в стране доминирующим в середине декабря. В понедельник глава британского Минздрава Саджид Джавид заявил, что на новый штамм сейчас приходится около 90% всех случаев инфицирования коронавирусом.