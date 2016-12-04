Число горняков погибших в результате взрыва рудничного газа на угольной шахте в Китай возросло

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Число горняков, погибших в результате взрыва рудничного газа на угольной шахте в городе Чифэн (автономный район Внутренняя Монголия, Северный Китай), возросло до 32.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на заместителя председателя правительства автономного района Ван Бо.

"Есть многочисленные пострадавшие", - говорится в сообщении.

Всего, по уточненным данным, в момент взрыва под землей находился 181 шахтер, из них 149 сами или с помощью спасателей смогли подняться на поверхность.

Взрыв произошел около 11:30 по пекинскому времени на предприятии горнодобывающей компании Baoma в районе Юаньбаошань города Чифэн.

"Ряд ответственных лиц уже задержаны", - сообщил зампред правительства Внутренней Монголии.