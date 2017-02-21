Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Число голодающих в Южном Судане составляет 100 тысяч человек, еще миллион человек классифицируются как находящиеся на грани голода, почти пять миллионов человек нуждаются в срочной продовольственной помощи.

Как передает Report, об этом говорится в совместном релизе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), ЮНИСЕФ и Всемирной продовольственной программы (ВПП).

Ранее в понедельник власти африканской страны объявили о голоде в некоторых ее районах.

Голод в настоящее время затрагивает части штата Юнити в северной и центральной части страны. Формальное объявление голода означает, что люди уже начали умирать от голода. Текущая ситуация является самой серьезной катастрофой в области продовольственной безопасности с момента начала боевых действий более трех лет назад.