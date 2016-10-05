Число эвакуированных в Доминиканской Республике достигло 22 тысяч человек

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Число граждан, эвакуированных в Доминиканской Республике в результате прохождения урагана "Мэттью", выросло до 21 951 человека.

Как передает Report, об этом сообщила газета Diario Libre.

По ее данным, большинство эвакуированных находится в домах родственников и друзей, 794 человека размещены в государственных общежитиях.

В результате стихии в республике погибли четыре человека, ущерб нанесен 447 жилым строениям. В 22 провинциях страны объявлен красный уровень опасности, в 11 - зеленый.

Кроме того, в результате разгула стихии девять человек погибли в Гаити. По меньшей мере пять городов этого карибского государства ушли под воду, разрушены два моста. Экономике страны причинен значительный ущерб.

Тем временем ураган проходит по восточной оконечности Кубы. Скорость ветра достигает 230 км в час. Диаметр ураганного ядра составляет 28 км. Как ожидается, на территории острова циклон задержится на несколько часов.