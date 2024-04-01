Число эвакуированных из-за паводков в Казахстане превысило 14 тысяч

Число эвакуированных жителей Казахстана из районов масштабных паводков превысило 14,2 тыс., из них более 5,5 тыс. детей.

Число эвакуированных жителей Казахстана из районов масштабных паводков превысило 14,2 тыс., из них более 5,5 тыс. детей.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщила пресс-служба МЧС республики.

По данным ведомства, с начала наступления паводка службами гражданской защиты спасено и эвакуировано свыше 14,2 тыс. человек, из них 5 538 детей. "В пунктах временного размещения находятся 5 848 человек, из них 2 222 ребенка", - уточнили в МЧС.

В настоящее время в аварийно-спасательных работах задействовано 10 413 человека, 3 743 единицы техники и 14 воздушных судов. На контроле республиканского штаба находятся восемь областей, охваченных паводками. Это - Абайская, Атырауская, Актюбинская, Акмолинская, Костанайская, Западно-Казахстанская, Карагандинская и Улытауская области.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что паводки текущего года превысили масштабы паводков 2012 и 2017 годов, которые считались наиболее крупными за 30 лет.