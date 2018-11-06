Число досрочно проголосовавших в США в полтора раза выше, чем четыре года назад

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Число избирателей, досрочно проголосовавших на промежуточных выборах в США, по данным на утро вторника, составило 33166611 человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил во вторник телеканал CNN со ссылкой на исследовательскую службу Catalist.

На предыдущих промежуточных выборах в 2014 году, отметил телеканал, число проголосовавших досрочно составило 20,6 млн.

По данным телекомпании NBC, всего в голосовании может принять участие рекордно большое число избирателей - более 100 млн.

Досрочное голосование, по данным Национальной конференции законодательных собраний штатов, существует в 37 из 50 штатов США. В частности, в штатах Колорадо, Орегон и Вашингтон все избиратели обязаны отправлять свои бюллетени по почте. В штате Калифорния такая возможность тоже предусмотрена в ряде округов, и бюллетени будут считаться действительными, если они отправлены до завершения голосования в штате.