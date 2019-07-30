Число детских жертв из-за войны достигло исторического рекорда

Число детей, которые стали жертвами или были покалечены из-за различных вооруженных конфликтов в 2018 году, достигло рекордных значений. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в докладе генсека ООН Антониу Гуттериша.

Уровень детских смертей и госпитализаций впервые зашкаливает с момента создания механизма для наблюдения, подчеркивается в заявлении.

Выяснилось, что только в Афганистане погибли и пострадали более трех тысяч несовершеннолетних. В Сирии получили ранения или скончались почти 1,9 тысяч детей, в Йемене — 1689.

В докладе также указано, что больше всего детей погибло в 2018 году в Сомали и Нигерии. Стоит отметить, что еще почти 2,5 тысяч детей пропали без вести в разных уголках мира из-за вооруженных конфликтов.