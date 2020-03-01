​Число больных коронавирусом вне Китая превысило 6 тысяч

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала за последние сутки более 1,3 тысячи новых случаев заражения новым коронавирусом за пределами Китая, общее число заразившихся превысило 6 тысяч человек.

Как передает Report, в коммюнике, опубликованном на сайте организации, говорится, что общее число зараженных вне Китая достигло 6 009 человек в 53 странах после того, как за последние 24 часа было зафиксировано 1 318 новых случаев заражения. Количество летальных исходов выросло до 86 (19 за сутки).