​Число больных COVID-19 в Израиле сократилось

Количество активных случаев коронавируса в Израиле сократилось на 195 и составило 4 962.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

Общее число случаев заражения коронавирусом в Израиле в пятницу выросло на 27 и достигло 16 436. Согласно вечерней сводке израильского минздрава, в течение дня скончавшихся с этим диагнозом не было, общее число умерших осталось прежним - 245 человек.

В настоящий момент 78 человек в тяжёлом состоянии, 63 нуждаются в искусственной вентиляции лёгких. При этом 11 229 выздоровели.

Напомним, что Израиль начал постепенный выход из режима карантина. В четверг в Израиле открылись рынки и торговые центры.