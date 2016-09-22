Число боевых вылетов самолетов ВКС России в Сирии выросло до 50 в сутки

Баку. 22 Сентября. REPORT.AZ/ Воздушно-космические силы (ВКС) России в последние сутки значительно нарастили активность в Сирии.

Как передает Report, об этом сообщили в четверг "Известия".

"В связи с необходимостью оказания поддержки сирийским войскам, отражающим начавшееся накануне наступление боевиков, количество боевых вылетов, выполняемых ВКС, выросло до 50 в сутки", - сообщил источник газеты в Минобороны РФ.

В свою очередь первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич заявил "Известиям", что для самолетов ВКС России в Сирии в связи с наступлением боевиков появились новые цели.

"Прекращение огня в Сирии было сорвано, боевики начали наступление, и в этих условиях стало поступать больше данных от сирийской разведки, соответственно, появилось много новых целей для ВКС, которые были вынуждены увеличить число вылетов для оказания поддержки наземным силам, - сказал Клинцевич.