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Число безработных в Германии в июне выросло вдвое сильнее прогноза

Число безработных в Германии в июне выросло вдвое сильнее прогноза Количество безработных в Германии в июне увеличилось на 28 тыс., до 2,61 млн человек.
Другие страны
30 июня 2023 г. 14:45

Количество безработных в Германии в июне увеличилось на 28 тыс., до 2,61 млн человек.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщило Федеральное агентство по трудоустройству ФРГ.

Опрошенные агентством Bloomberg аналитики в среднем прогнозировали рост на 14 тыс.

Безработица в стране в этом месяце повысилась до 5,7%, обновив максимум с июня 2021 года. До этого она составляла 5,6% на протяжении трех месяцев подряд. Эксперты не ожидали изменения показателя.

Число открытых вакансий в Германии в этом месяце составило 769 тыс., что на 108 тыс. меньше, чем годом ранее. Несмотря на снижение в годовом выражении, показатель остается довольно высоким, отмечает MarketWatch.

"Ухудшение экономических условий теперь ощущается и на рынке труда, - написала руководитель агентства Андреа Налес. - Безработица повышается, а рост занятости ослабевает".

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