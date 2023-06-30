Число безработных в Германии в июне выросло вдвое сильнее прогноза

Количество безработных в Германии в июне увеличилось на 28 тыс., до 2,61 млн человек.

Количество безработных в Германии в июне увеличилось на 28 тыс., до 2,61 млн человек.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщило Федеральное агентство по трудоустройству ФРГ.

Опрошенные агентством Bloomberg аналитики в среднем прогнозировали рост на 14 тыс.

Безработица в стране в этом месяце повысилась до 5,7%, обновив максимум с июня 2021 года. До этого она составляла 5,6% на протяжении трех месяцев подряд. Эксперты не ожидали изменения показателя.

Число открытых вакансий в Германии в этом месяце составило 769 тыс., что на 108 тыс. меньше, чем годом ранее. Несмотря на снижение в годовом выражении, показатель остается довольно высоким, отмечает MarketWatch.

"Ухудшение экономических условий теперь ощущается и на рынке труда, - написала руководитель агентства Андреа Налес. - Безработица повышается, а рост занятости ослабевает".